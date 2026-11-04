Parco Virgiliano, da oggi chiuso per almeno 30 giorni per avanzamento lavori Lavori di riqualificazione integrativa e manutenzione straordinaria del patrimonio

Il Parco Virgiliano chiude nuovamente le proprie porte al pubblico per consentire l'avanzamento dei lavori di riqualificazione. Da oggi, 4 novembre 2026, per almeno 30 giorni - come si legge dalla nota diffusa dal Comune di Napoli - il polmone verde di Posillipo resterà inaccessibile alla cittadinanza.

La chiusura punta a consentire l'avanzamento dei lavori di riqualificazione integrativa e la manutenzione straordinaria del patrimonio verde, garantendo il rispetto del cronoprogramma ed evitando rischi per la sicurezza dei cittadini.

Parco Virgiliano a Napoli, lavori in corso: quando riapre?

La nuova fase del progetto di rilancio del Parco Virgiliano di Posillipo, che include interventi strategici sulla tubazione principale di adduzione idrica e l'ampliamento delle aree di cantiere, non permette la convivenza tra le attività di lavorazione e la presenza dei visitatori. La chiusura è stimata per almeno 30 giorni, salvo eventuali proproghe.

La chiusura al pubblico si rende necessaria per eliminare le interferenze tra il pubblico e le aree di cantiere operanti, tutelare l'incolumità pubblica e privata e accelerare l'esecuzione delle opere, consentendo all'impresa esecutrice di lavorare a pieno ritmo e nel rispetto delle scadenze previste.

Per quanto riguarda l'Impianto Sportivo, dal momento che quest'area non è interessata da lavorazioni interferenti, le attività e le gare già programmate potranno svolgersi regolarmente. L'accesso sarà consentito esclusivamente ai tesserati delle associazioni sportive attraverso un percorso dedicato e recintato. Sarà severamente vietato utilizzare altri percorsi non autorizzati all'interno del parco.

Le attività dei chioschi presenti all'interno del Parco saranno sospese per la durata della chiusura.