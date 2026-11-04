Parco Virgiliano, da oggi chiuso per almeno 30 giorni per avanzamento lavori

Lavori di riqualificazione integrativa e manutenzione straordinaria del patrimonio

parco virgiliano da oggi chiuso per almeno 30 giorni per avanzamento lavori

Il Parco Virgiliano di Napoli chiude per almeno 30 giorni: è quanto rende noto il Comune di Napoli. Il motivo? La nuova fase del progetto di riqualificazione del Parco Virgiliano di Posillipo non consente la presenza di visitatori

Napoli.  

Il Parco Virgiliano chiude nuovamente le proprie porte al pubblico per consentire l'avanzamento dei lavori di riqualificazione. Da oggi, 4 novembre 2026, per almeno 30 giorni - come si legge dalla nota diffusa dal Comune di Napoli - il polmone verde di Posillipo resterà inaccessibile alla cittadinanza. 

La chiusura punta a consentire l'avanzamento dei lavori di riqualificazione integrativa e la manutenzione straordinaria del patrimonio verde, garantendo il rispetto del cronoprogramma ed evitando rischi per la sicurezza dei cittadini.

Parco Virgiliano a Napoli, lavori in corso: quando riapre?

La nuova fase del progetto di rilancio del Parco Virgiliano di Posillipo, che include interventi strategici sulla tubazione principale di adduzione idrica e l'ampliamento delle aree di cantiere, non permette la convivenza tra le attività di lavorazione e la presenza dei visitatori. La chiusura è stimata per almeno 30 giorni, salvo eventuali proproghe

La chiusura al pubblico si rende necessaria per eliminare le interferenze tra il pubblico e le aree di cantiere operanti, tutelare l'incolumità pubblica e privata e accelerare l'esecuzione delle opere, consentendo all'impresa esecutrice di lavorare a pieno ritmo e nel rispetto delle scadenze previste.

Per quanto riguarda l'Impianto Sportivo, dal momento che quest'area non è interessata da lavorazioni interferenti, le attività e le gare già programmate potranno svolgersi regolarmente. L'accesso sarà consentito esclusivamente ai tesserati delle associazioni sportive attraverso un percorso dedicato e recintato. Sarà severamente vietato utilizzare altri percorsi non autorizzati all'interno del parco.

Le attività dei chioschi presenti all'interno del Parco saranno sospese per la durata della chiusura.

Ultime Notizie