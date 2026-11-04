Porto-Napoli, Vergara verso la titolarità: le ultime sulle scelte di Allegri De Bruyne e Vergara verso la titolarità in vista di Porto-Napoli: le scelte di Allegri

Dopo la sconfitta contro la Juventus per 2-0, il Napoli di Massimiliano Allegri torna in Champions League: questa sera la sfida in trasferta contro il Porto di Francesco Farioli. Numerose le assenze in casa azzurra con Di Lorenzo ed Olivera che dopo l'ultima partita si aggiungono all'elenco.

«Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani», queste le parole di ieri alla vigilia del match di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Porto-Napoli: le probabili formazioni

Secondo le ultime riportate da SportMediaset, Massimiliano Allegri punterebbe su Kevin De Bruyne dal primo minuto in orbita a Rasmus Hojlund - l'alternativa potrebbe essere Giovane, anche se il belga sembra in vantaggio. Dovrebbe essere, quindi, confermata la presenza di questi due calciatori nell'undici titolare. Novità delle ultime ore anche l'impiego di Antonio Vergara, che dovrebbe trovare spazio da inizio gara sulla fascia di destra.

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Vergara, McTominay, Gilmour, Anguissa, Lang; De Bruyne; Hojlund. All. Allegri.

Francesco Farioli, invece, ripartirà dal suo 4-3-3, con Diogo Costa tra i pali e la difesa composta da Alberto Costa, Bednarek e Kiwior al centro, con un ballottaggio aperto tra Zaidu Sanusi e Martim Fernandes sulla corsia opposta. A centrocampo Rosario, Froholdt e Gabriel Veiga. Mentre in attacco: dubbio tra attacco Samu Aghehowa e André Silva al centro, con Pepê e Borja Sainz sulle ampiezze.