Trasporti, Nappi: da Mit 357 milioni di euro per stazioni ferroviarie campane Il vice coordinatore della Lega in Campania: "Grazie al ministro Salvini"

"Il piano da 357 milioni di euro messo in campo per il potenziamento delle stazioni ferroviarie della Campania dimostra ancora una volta l’attenzione massima del vicepremier e ministro Matteo Salvini per i nostri territori.

È il risultato della politica dei fatti e dell’azione e passa attraverso un volume di investimenti che al Sud, in generale, e in Campania, in particolare, non si era mai visto.

Infrastrutture più moderne, maggiormente accessibili e confortevoli per i viaggiatori, rappresentano l’ennesimo passo compiuto dal Governo nazionale per dotare la regione di un sistema di mobilità veramente degno di questo nome. Avanti così".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.