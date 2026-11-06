Ciclista travolto ad Afragola: denunciate due persone per omissione di soccorso Indagine lampo della polizia locale

E' finito nella corsia opposta a causa dell'impatto con un'auto, restando a terra, sull'asfalto gravemente ferito. E' quanto accaduto ad Afragola, in via cinque vie. L'uomo era in sella alla sua bici.

Il veicolo con due persone a bordo si sarebbe prima fermato, ma entrambi gli occupanti si sono poi allontanati senza prestare soccorso.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 allertata dai cittadini. I sanitari hanno provveduto per circa venti minuti a rianimare il malcapitato.

Immediatamente è giunta una pattuglia della polizia locale per avviare le indagini. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Direzione delle attività investigative affidate al dirigente comandante, colonnello Antonio Piricelli il quale ha disposto subito alle altre pattuglie sul territorio la ricerca del veicolo e l’individuazione delle persone che avevano omesso il soccorso.

Dopo circa trenta minuti la svolta. Rintracciato il veicolo e poco dopo le due persone che erano a bordo. Sono state condotte negli uffici del comando di polizia locale per gli accertamenti. Il veicolo e la bicicletta sottoposte a sequestro di Polizia Giudiziaria, mentre due cittadini denunciati all’autorità giudiziaria in stato di libertà.