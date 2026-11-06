Napoli Basket e Fondazione Santobono Pausilipon: insieme per i piccoli pazienti Sottoscritto un Protocollo d’Intesa, con l’obiettivo di promuovere iniziative solidali

Il Napoli Basketball si prepara al derby contro Scafati: si scende in campo domenica alle ore 18:00 al PalaMangano.

«L'errore da non fare contro Scafati? In tutti questi anni ho fatto tantissimi errori. A Bologna sono tra i pochi che non ho mai perso derby. Ma derby Barcellona-Real Madrid non è importante chi è più forte, chi più in forma. Lo stesso per Partizan Stella Rossa. Ogni derby nel Mondo parte 50/50. Perché è derby», ha dichiarato l'allenatore Jasmin Repesa nel post gara in EuroCup.

Napoli Basket a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon

Oltre il campo, però, il Napoli Basketball si rende attivo sul territorio partenopeo, sostenendo iniziative solidali. Con la Fondazione Santobono Pausilipon, infatti, è stato annunciato il rafforzamento del proprio legame attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, con l’obiettivo di promuovere iniziative solidali, campagne di sensibilizzazione e progetti a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Una collaborazione che coinvolgerà la Società, i tifosi e tutta la comunità azzurra, trasformando la passione per il basket in un’opportunità concreta di partecipazione e solidarietà. «Insieme, dentro e fuori dal campo, per fare la differenza», così il Napoli Basket ha presentato l'iniziativa.