Non è tempo di distinguo, ma di decisioni. Il Napoli non ha una chiara idea di gioco. Succede quando sei votato a una causa e, per puro opportunismo, ne sposi un'altra. È quanto accaduto a Max Allegri allorché, pur di continuare a lavorare e certo di riscattarsi, ha scelto gli azzurri, nonostante tra le loro fila non vi fossero gli uomini adatti al suo gioco e l'ambiente non lo volesse (eccetto i soliti noti). Il Napoli è stato tecnicamente e fisicamente inferiore a tutte le squadre che ha finora incontrato e, quali che siano le ragioni di tanta manifesta inferiorità, ciò meriterebbe una risposta presidenziale concreta. Non tanto assordante silenzio.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non tanto silenzio
Il Napoli è stato tecnicamente e fisicamente inferiore a tutte le squadre che ha finora incontrato!
Napoli.