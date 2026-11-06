IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non tanto silenzio Il Napoli è stato tecnicamente e fisicamente inferiore a tutte le squadre che ha finora incontrato!

Non è tempo di distinguo, ma di decisioni. Il Napoli non ha una chiara idea di gioco. Succede quando sei votato a una causa e, per puro opportunismo, ne sposi un'altra. È quanto accaduto a Max Allegri allorché, pur di continuare a lavorare e certo di riscattarsi, ha scelto gli azzurri, nonostante tra le loro fila non vi fossero gli uomini adatti al suo gioco e l'ambiente non lo volesse (eccetto i soliti noti). Il Napoli è stato tecnicamente e fisicamente inferiore a tutte le squadre che ha finora incontrato e, quali che siano le ragioni di tanta manifesta inferiorità, ciò meriterebbe una risposta presidenziale concreta. Non tanto assordante silenzio.