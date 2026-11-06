Napoli, Crispano e Cardito: carabinieri denunciano un 18enne Sono state identificate 121 persone e controllati 76 veicoli

A Crispano e Cardito a Napoli, i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio.

Sono state identificate 121 persone e controllati 76 veicoli, due mezzi sono stati sequestrati. Durante i controlli è stato denunciato un 18enne.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato a bordo di un Audi Q2 risultata rubata. Perquisito, è stato trovato anche in possesso di 4 dosi di marijuana e della propria carta d’identità elettronica priva del microchip.

Deve rispondere di ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi e di detenzione di droga a fini di spaccio.