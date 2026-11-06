Denuncia di un uomo: "Rubano persino le lapidi al cimitero" Scomparsa la lastra che cingeva la tomba di un suo caro

Una scoperta amara per un concessionario di un loculo nel cimitero di Castellammare di Stabia. La lapide che chiudeva la nicchia è scomparsa, lasciando il posto a un'assenza difficile da spiegare e che ha spinto l'uomo a rivolgersi ai carabinieri per denunciare il furto.

L'uomo, titolare della concessione dal 2016, si è accorto in queste ore che la lastra posta a chiusura del loculo non c'era più. Un episodio che si aggiunge ad altri furti già segnalati all'interno del camposanto stabiese, dove in precedenza erano stati sottratti portafiori e portalampade votive.

Di fronte all'accaduto, il concessionario ha deciso di presentare una denuncia presso la caserma dei carabinieri. Spetterà ora ai militari ricostruire la dinamica dell'episodio, verificare quando sia avvenuta la sottrazione e cercare di risalire agli eventuali responsabili.

Un furto che colpisce un luogo di raccoglimento e memoria e che riaccende l'attenzione sui fenomeni di sottrazione di oggetti dalle tombe e dai loculi del cimitero di Castellammare di Stabia.