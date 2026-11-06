Napoli: presentato il calendario storico dell'Arma dei carabinieri 2027 Volti, gesti e momenti di servizio. La dimensione più umana dell’attività dell'Istituzione

È stato presentato questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, il nuovo Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2027, dedicato al tema "Gli sguardi che proteggono".

Un’edizione che - ha dichiarato il Generale di Brigata Biagio Storniolo, Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli - pone al centro il valore della presenza quotidiana dei Carabinieri, attraverso immagini fotografiche che raccontano volti, gesti e momenti di servizio, restituendo la dimensione più umana dell’attività dell’Istituzione.



Nel corso della presentazione, il Generale Storniolo ha illustrato anche il significato delle due prefazioni che accompagnano il calendario.

Il giornalista Aldo Cazzullo, nel suo contributo, ha ripercorso alcuni dei passaggi più significativi della storia italiana degli ultimi cinquant’anni, ricordando il ruolo svolto dai Carabinieri nella difesa delle istituzioni democratiche, nella lotta al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Un racconto che attraversa il sacrificio dei militari caduti, le vittime degli anni di piombo e figure simbolo come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, fino ad arrivare alle missioni internazionali e alla tragedia di Nassiriya. Una memoria che restituisce il senso più profondo del servizio: difendere lo Stato, garantire la libertà e tutelare la dignità umana, anche a costo della propria vita.



Il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha invece approfondito il significato del tema scelto per il 2027, "Gli sguardi che proteggono". Uno sguardo che, prima ancora dell’intervento, rappresenta attenzione, ascolto, capacità di comprendere il territorio e individuare le esigenze dei cittadini. La sicurezza, dunque, non si esaurisce nell’attività di contrasto alla criminalità o nella tutela dell’ordine pubblico, ma nasce soprattutto dalla prevenzione, dalla presenza costante e dal rapporto di fiducia con le comunità.



Attraverso gli scatti del fotografo Franco Cappellari, il calendario racconta le diverse specialità dell’Arma e le molteplici forme in cui si manifesta il servizio: dalla tutela delle persone e del territorio alla salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’identità nazionale.



Un racconto che restituisce - ha ribadito il Comandante Provinciale di Napoli - un’immagine dell’Arma profondamente legata alla società, nella quale professionalità, sensibilità e spirito di servizio si traducono in una presenza discreta ma costante. Un messaggio rivolto anche alle nuove generazioni, chiamate a conoscere la concretezza e la responsabilità della scelta di indossare l’uniforme.