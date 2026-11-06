Infortuni Napoli, novità su Di Lorenzo ed Olivera: la nota medica del club Brutte notizie per il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo

Il Napoli ha dovuto fare a meno dei propri terzini nell'ultima partita di Champions League contro il Porto, a causa dello stop di Olivera e Di Lorenzo in aggiunta ai già infortunati Spinazzola e Favasuli. I due difensori si sono poi sottoposti ad esami strumentali per analizzare ed approfondire l'entità dell'infortunio subito e le tempistiche di recupero.

Secondo quanto reso noto dalla SSC Napoli tramite comunicato, Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione per la sfida contro la Lazio Mathias Olivera. L'uruguaiano, infatti, nella seduta di allenamento odierna si è aggregato al gruppo. La squadra ha svolto attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso, con chiusura di sessione con una partitina.

Infortunio Di Lorenzo: c'è la lesione

Di seguito il comunicato diffuso dalla SSC Napoli:

Olivera si è allenato con la squadra. Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo