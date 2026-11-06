De Laurentiis a Castel Volturno: confronto con squadra e tecnico Ritiro e De Laurentiis a Castel Volturno: il percorso del Napoli verso la Lazio

Situazione complessa in casa Napoli, dopo le ultime due sconfitte tra campionato e Champions League contro la Juventus ed il Porto. Il Napoli di Massimiliano Allegri da oggi - 6 novembre 2026 - è in ritiro in vista della prossima partita di Serie A contro la capolista Lazio. Oltre i risultati, anche le dichiarazioni dei protagonisti post gara hanno fatto discutere. In particolare, quelle di Rasmus Hojlund.

Il centravanti danese ha chiesto a tutti di metterci la faccia post Porto-Napoli, società compresa. «Il mister ha detto che la prestazione è stata buona? Non sono d'accordo con lui, non abbiamo giocato bene. Ora le partite perse sono davvero tante. Dobbiamo guardarci tutti allo specchio e prenderci le nostre responsabilità. Allenatore, giocatori e anche la società», così Hojlund.

De Laurentiis arriva a Castel Volturno

Il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, quindi, si è recato questa mattina presso il centro sportivo del club a Castel Volturno per incontrare i calciatori, lo staff, il mister ed il direttore sportivo, Giovanni Manna. A renderlo noto è la redazione di Sky Sport: il presidente ha così evidenziato la volontà di voler stare vicino alla squadra in un momento di tensione.

L'obiettivo è quello di provare a ricompattare l'ambiente in vista del prosieguo della stagione. Secondo Sky, la presenza di De Laurentiis a Castel Volturno potrebbe portare ad un confronto con l’allenatore, i giocatori e il direttore sportivo Giovanni Manna.