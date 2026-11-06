Cardarelli, paziente assistita in seguito ad aborto nel 2023: c'è un chiarimento "Da prime verifiche sugli atti, non risulterebbero procedure che hanno interessato le tube"

"In relazione alle notizie riportate dagli organi di informazione circa la denuncia di una paziente assistita nell'anno 2023 presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli a seguito di aborto e che contesterebbe la successiva legatura bilaterale delle tube, si constata che si tratta di un episodio risalente a tre anni fa ma che emerge soltanto oggi e si evidenzia che dalle primissime verifiche effettuate sugli atti presso le unità operative complesse che hanno preso in carico la paziente non emergerebbe alcuna procedura che abbia interessato le tube uterine" La nota arriva direttamente dal Cardarelli.



Il Cardarelli si riserverà di effettuare nuovi approfondimenti già nelle prossime ore, anche presso il reparto di Ginecologia, che dallo scorso gennaio è retto da un nuovo primario, e che come tutto l’ospedale è a disposizione per altri accertamenti.