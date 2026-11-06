Morti sul lavoro, Buonajuto: "Una strage inaccettabile" "Serve patto sociale e rivoluzione culturale che parta dalle scuole"

"Più di 500 morti sul lavoro solo quest'anno sono una cifra inaccettabile, una vera e propria strage silenziosa che interpella la coscienza di tutti noi e impone una risposta indifferibile: serve un grande patto sociale per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non bastano le norme, non bastano le sanzioni se non affrontiamo il problema alla radice".

Lo dichiara Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali, intervenendo a Napoli alla Stazione Marittima in occasione del convegno promosso dalla Filca Cisl Campania sul tema della sicurezza sul lavoro.

“Dobbiamo avere il coraggio di vincere questa battaglia culturale partendo dai banchi di scuola. Bisogna entrare nelle aule e spiegare ai nostri giovani che indossare il casco o i dispositivi di protezione non è soltanto un obbligo formale o un modo per evitare una sanzione, ma è lo strumento fondamentale per difendere e salvare la propria vita.

La cultura della prevenzione e del rispetto delle regole sulla sicurezza devono diventare il pilastro insostituibile della nostra società e del nostro sistema produttivo. Ringrazio la Cisl per avermi invitato a partecipare a questo importante momento di confronto perché per fare passi in avanti concreti serve il coinvolgimento di tutti gli attori in campo". Ha così concluso il consigliere regionale Ciro Buonajuto