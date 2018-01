A16, sbanda e si ribalta: paura dopo il casello FOTO Dopo il casello di accesso all'autostrada

Pauroso incidente lungo l'autostrada A16, dopo il casello Napoli Est in direzione Tufino. Un uomo alla guida di un vettura per cause che restano da accertare, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto ribaltandosi più volte su se stesso. L'auto ha finito la sua corsa contro il guardrail. Per fortuna nessuna conseguenza grave per il malcapitato automobilista e neanche per altre persone in transito. La vettura nonostante sia finita di traverso contro la barriera protettiva, non ha sbarrato pericolosamente il passaggio ad altre auto.

Particolari disagi si sono creati per chi ha deciso di rallentare la marcia per guardare quanto accaduto. Ma i mezzi di polstrada e Anas stanno consentendo la messa in sicurezza del veicolo, senza rischi per chi è in viaggio. Qualche coda si sta creando solo in ingresso in autostrada, per ovvi e necessari rallentamenti nel territorio di Marigliano. I sanitari hanno soccorso l'uomo alla guida della vettura, assicurandosi che le sue ferite non erano gravi.

Siep