VIDEO "Ciro morto per un incidente": si è aggrappato al treno Ieri sera la fiaccolata

di Simonetta Ieppariello

Un tragico incidente causato dall'imprudenza di aggrapparsi ad un treno in partenza, pur di non perderlo e ritardare il rientro a casa. Sarebbe stato vittima di un incidente Ciro Ascione, il ragazzo di 16 anni, di Arzano (Napoli), scomparso 4 giorni fa e ritrovato cadavere martedì pomeriggio vicino ai binari della linea Napoli-Caserta, nei pressi della stazione di Casoria. Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, quella dell'incidente sarebbe l'ipotesi allo stato più probabile, riguardo la morte del ragazzo.

(clicca e vedi servizio tg 696 tv) Una ipotesi suffragata da alcuni video acquisiti dalla polizia giudiziaria, che lo mostrerebbero mentre si aggrappa al convoglio in marcia. Gli inquirenti non escludono ancora altre ipotesi e stanno facendo ulteriori approfondimenti e verifiche. Ma quanto si vede, frame dopo frame, potrebbe essere la causa della morte del giovanissimo Ciro. Dopo tre giorni di buio la tragica scoperta accanto ai binari, il traffico che si è paralizzato per ore. Poi, le ore che sono trascorse tra i sospetti e disperazione per una morte e un dolore inaccettabili.

Nel video si ipotizza dunque l'incidente. Le porte si chiudono, Ciro non riesce a salire ma non vuole perdere il treno e quindi si appoggia sul predellino rimanendo aggrappato in maniera precaria all'esterno del convoglio: sono queste le immagini del video che avvalora l'ipotesi della Procura di Napoli Nord secondo la quale Ciro Ascione , sarebbe deceduto cadendo dal treno in corsa, poco prima di arrivare in stazione.

Ancora pochi metri e non sarebbe morto. In alcuni tratti, infatti, il treno raggiunge velocità considerevoli ed è quindi verosimile che il ragazzino - a causa proprio della velocità e dell'equilibrio precario - possa essere caduto dal convoglio perdendo la vita. Il video è stato acquisito dalla Polizia di Stato che sta conducendo le indagini su quello che, alla luce di quanto si apprende ora da fonti giudiziarie, sarebbe un drammatico incidente frutto di un pericoloso azzardo. La stazione di Casoria è la prima in cui si ferma il treno che collega Napoli a Caserta.