Gennaro esce di casa e non torna più. Scomparso nel nulla Gennaro Castaldo, 57 anni, scomparso da giorni

di Simonetta Ieppariello

Uscito di casa, per delle commissioni e sparito nel nulla. Da giorni il buio fitto. Lo scorso tre febbraio, intorno alle 8 del mattino è uscito di casa e da quel momento nessuno lo ha più visto.

Anche il seguitissimo programma di Rai 3 ‘Chi l’ha visto’ si sta occupando del caso di Gennaro Castaldo, il 57enne scomparso nella mattinata del 3 febbraio da Arzano, città dove vive con i suoi familiari. Gennaro è uscito di casa dicendo che andava a fare quale commissione.

Ma non è più tornato. Nessuno dei familiari inizialmente si è preoccupato perché Gennaro era solito restare fuori di casa tutto il giorno. Solo la sera il fratello non vedendolo rientrare a casa,ha iniziato a cercarlo nei luoghi che Gennaro era solito frequentare. Un dipendente del bar della stazione ferroviaria di Frattamaggiore (Napoli) gli ha riferito di averlo visto acquistare nella mattinata di sabato un biglietto ferroviario per Villa Literno (Caserta).

«Gennaro non ha con se il telefono cellulare. Un particolare che rende impossibile la localizzazione grazie ai sistemi informatici. Ma avrebbe i documenti di riconoscimento. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu,un pullover azzurro,una camicia chiara,dei classici jeans,e scarpe da ginnastica blu.