Droga Colombia-Napoli: maxi blitz sgominati i clan Cento poliziotti, elicotteri in volo per sgominare il traffico di cocaina

Elicotteri in volo e oltre cento agenti impegnati nella zona di Napoli est per un maxi blitz anti camorra, finalizzato a sgominare un flusso milionario di cocaina. Dalle prime ore di questa mattina, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, cento poliziotti della Squadra Mobile stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di promotori e sodali di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ritenuta in rapporti d’affari con i clan di camorra operanti nell’area orientale di Napoli.

Gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, importata prevalentemente direttamente dalla Colombia e dall’Olanda, è destinata al mercato di Napoli e di altre regioni italiane, in particolare Toscana e Lazio.



Oltre ai significativi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, nel corso delle indagini è stato sequestrato anche un vero e proprio arsenale tra pistole e mitragliatrici.

