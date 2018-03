«Mi hai svegliato tardi». Sfascia la casa e minaccia la madre Un sedicenne a Casavatore

I carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato un 16enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, che per futili motivi (accusava la madre di averlo svegliato in ritardo), aveva offeso e minacciato la donna e poi, dopo avere preso un grosso martello, aveva danneggiato arredi e finestre dell’abitazione intimando alla madre di dargli 15 euro.

I militari sono intervenuti d’urgenza alla richiesta di aiuto della donna al 112, portando il giovane in caserma. Dopo le formalità di rito il 16enne è stato portato nel centro di giustizia minorile di Napoli.