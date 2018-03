Molotov negli uffici della Federico II: è giallo Il rettore: è un fatto gravissimo

di Siep

Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a Napoli, dove si trovano alcuni amministrativi.

L'incendio è di origine dolosa: in uno degli uffici, infatti, è stata trovata una bottiglia incendiaria. Indaga la Digos per capire chi e perchè abbia lanciato la molotov negli uffici. Un fatto gravissimo, come commenta il Rettore Gaetano Manfredi, dello storico Ateneo di Corso Umbero I, con sedi e facoltà distaccate in più punti del centro di Napoli. La situazione è sotto controllo anche se in via precauzionale le persone che occupavano la stanza (dove è stato trovato l'innesco) al secondo piano dello stabile di corso Umberto I sono state momentaneamente allontanate.

In aggiornamento