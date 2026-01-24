IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ultime parole Quando scatta il secondo anno per Conte qualcosa accade e poi se ne va...

Il giornalista Fabio Santini, qualche giorno fa ha dichiarato: "Ho una mia teoria: non vedo più Conte sul pezzo, già da un po', nel Napoli. Infortuni, campagna acquisti sbagliata, ok, ma non lo vedo più sul pezzo. Ed è la cosa più preoccupante, non solo per il proseguimento in Champions ma anche per il campionato. Penso che Conte sia uno dei più grandi allenatori al mondo, il migliore italiano in campionato, non lo vedo più sul pezzo. Qualcosa deve essere successo. Quando scatta il secondo anno qualcosa accade e poi se ne va". Cosa obiettare al bravo Santini? Nulla, se non che conto sulla veridicità delle sue ultime parole.