Napoli, ufficiale l'ingaggio di Giovane: ci sarà contro la Juve Il benvenuto del presidente De Laurentiis

E' stato il presidente Aurelio de Laurentiis, come da tradizione, ad annunciare il nuovo acquisto del Napoli. "Benvenuto Giovane!", ha scritto il presidente azzurro ufficializzando sui social l'ingaggio dell'attaccante brasiliano.

A seguire il comunicato del club:

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23".