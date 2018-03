Guardia aggredita nella metro: è morto Franco Della Corte Il dramma dopo giorni di agonia

di Simonetta Ieppariello

Non ce l'ha fatta Franco Della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo era arrivato in condizioni critiche al Cardarelli, ed è morto nella notte. La salma si trova attualmente al Policlinico dove verrà eseguita l'autopsia. Nei giorni scorsi a Marano, la città in cui risiede Della Corte, era andata in scena una fiaccolata di solidarietà promossa dai familiari.

In lutto il mondo delle guardie giurate. «Piangiamo l'ennesima vittima in servizio - spiega Giuseppe Alviti - ci stringiamo attorno alla famiglia Della Corte in questo momento di grande dolore».

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di 51 anni, venne colto di sorpresa alle spalle, mentre si trovava tra il cancello di ingresso della stazione e l’atrio della stazione e colpito violentemente alla testa con un oggetto metallico, presumibilmente una spranga di ferro. La guardia giurata venne soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza del 118 e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso del Cardarelli dove l’uomo venne sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Per olti giorni Franco Della Corte ha lottato per la vita nel reparto di Rianimazione, Immediate sono scattate le indagini da parte degli agenti del commissariato Ps di Scampia per risalire ai responsabili dell’aggressione.

Ciro Maglione, amministratore unico dell’Anm condannò la feroce aggressione subita dal vigilantes in servizio di ronda alla stazione di Piscinola. «Esprimo piena solidarietà al lavoratore ma soprattutto vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione per le sue condizioni - spiegò -».

La vicinanza del sindaco de Magistris, arrivò immediata. «Solidarietà al lavoratore addetto alla sicurezza della stazione di Piscinola vittima di una brutale e violenta aggressione criminale, vicinanza alla sua famiglia ed auspicio che le forze dell’ordine assicurino al più presto alla giustizia i responsabili del vile agguato».