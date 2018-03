I baby assassini di Franco: fumato uno spinello, poi le botte L'assassinio della guardia giurata a Piscinola Franco Della Corte

di Siep

«Ci sbrighiamo in tempo per l'allenamento?»: gli agenti del commissariato di Scampia hanno interrogato il sedicenne è accusato di aver partecipato all'aggressione della guardia giurata Francesco Della Corte, ma si preoccupa di non perdere la seduta atletica.

Non sono figli di camorristi i tre minorenni che lo scorso 3 marzo hanno brutalmente aggredito, davanti alla stazione Piscinola della metropolitana, la guardia giurata Francesco Della Corte. Ma sembrano esserlo. Della Corte è morto qualche giorno fa in ospedale, all’età di 51 anni, a causa dei pesanti colpi ricevuti al capo da quel branco.

Lo scopo della brutale aggressione era ricavare 5-600 euro dalla pistola del vigilante che, però, non sono riusciti a trovare. Solo questo.

Uno dei tre baby assassini della guardia giurata Franco Della Corte sognava di fare il calciatore. Sarebbe lui il capo del branco, militava in una squadra di Chiaiano. Gli altri due sono K. A. di 16 anni e L. C. di 15 .

Le bacheche facebook dei tre contengono una serie di immagini inequivocabili con frasi inneggianti alla violenze e immagini di Totò Riina.

Il 15enne domani lunedì 19 marzo avrebbe dovuto cominciare a lavorare come garzone in una panettiera di Piscinola, il loro quartiere. Vivono tutti la in via Vittorio Emanuele III, il cosiddetto quartiere di “Pippotto”.

L'accusa è pesantissima i tre avrebbero massacrato di botte, uccidendolo, un padre d famiglia di 51 anni per rubargli la pistola che avrebbe rivenduto per 5/600 euro. Sconcertanti le confessioni rese al giudice. Il capo branco ha dichiarato: “Ho finito di fumare l’ultimo spinello e ho detto: guagliù, ora picchiamo il metronotte. Volevamo andare a mangiare un cornetto, ma il bar era chiuso. Erano le tre di notte, ci scocciavamo di andare a casa, quando abbiamo visto passare quell’uomo davanti a noi. Sì ho partecipato anche io mi assumo la responsabilità di quanto avvenuto, anche se non ho mai colpito quell’uomo. Anzi. Quando l’ho visto cadere a terra, sotto i primi colpi, ho pensato che quell’uomo poteva essere mio padre. Ho detto: stiamo facendo una stronzata”. Poi è scoppiato in lacrime e ha chiesto il perdono della famiglia di della Corte. Il primo a crollare e a confessare subito però è stato il più piccolo del gruppo L.C., 15 anni da poco compiuti, figlio di un parcheggiatore abusivo e di una domestica: “Le notti passano così, a giocare a mazza e pietre. Con quelle mazze abbiamo aggredito quell’uomo, sapevamo che alle tre di notte faceva il suo giro”. Anche lui è scoppiato i lacrime, difeso dalla penalista Antonella Franzese, ha chiesto se poteva scrivere una lettera alla famiglia del 51enne ucciso. K. A. “Abbiamo deciso tutti e tre di picchiare quell’uomo, io però non ho sferrato neppure un colpo”.