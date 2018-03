Noto medico annuncia il suicidio su Facebook: è salvo Oggi l'intervento dei carabinieri

Aveva deciso di uccidersi con il bisturi ospedaliero ma quel post su facebook gli ha salvato la vita. E’ la storia di un noto medico napoletano, residente a Napoli.

Aveva postato sulla sua bacheca facebook un messaggio in cui annunciava il suicidio ed è stato salvato grazie al tempestivo intervento di due carabinieri in servizio alla compagnia intervento operativo di Napoli.

Ad allertare i carabinieri erano stati i suoi amici che dopo aver letto il messaggio di addio sulla sua bacheca facebook e dopo aver invano telefonato nel tentativo di fermarlo, non avendo ricevuto alcuna risposta hanno lanciato l’allarme, come riporta il sito cronachedellacampania.



I militari intervenuti, con la Compagnia Intervento Operativo di Napoli comandata dal capitano Giuseppe Agresti e gli agenti del Nucleo Radio Mobile, hanno cercato di entrare nell’appartamento dell’uomo tramite una finestra, dopo aver insistentemente suonato alla porta dell’appartamento. Quando il dottore ha capito che i carabinieri stavano per entrare in casa, ha aperto la porta ed è stato ritrovato in un forte stato confusionale. Nel controllo è stato sequestrato un bisturi ospedaliero avvolto in un panno e pronto all’uso, nella camera da letto dell’uomo che ha ammesso di volerlo utilizzare per tagliarsi le vene. L'uomo è stato consegnato ai sanitari del San Giovanni Bosco.