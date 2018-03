Giovane madre uccisa davanti la scuola: caccia al marito Il dramma a Terzigno

di Simonetta Ieppariello

ORE 11,29: Si tratterebbe dell'ennesimo caso di femminicidio. Caccia al compagno di Immacolata Villani, 31 anni, di Boscoreale, la donna uccisa stamane davanti ad una scuola. Immacolata è stata raggiunta da colpi di pistola dopo aver accompagnato la figlia a scuola, in via dei Pini. Davanti alla scuola elementare di Boccia al Mauro i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato.

Ricercato il marito della donna: tra i due era in corso la separazione, che pare avesse scatenato tensione tra i due. Prima della tragedia, però, non c'erano stati episodi di violenza denunciati dalla donna. Immacolatai era uscita dalla scuola dove aveva accompagnato la figlia ed era salita in auto.

Pare che fosse in compagnia di un'altra donna, quando è stata avvicinata da un uomo, probabilmente l’ex compagno, a bordo di uno scooter. L'uomo le ha intimato di scendere perché dovevano parlare. La coppia avrebbe iniziato a discutere animatamente. Per fortuna i bambini erano già tutti in classe. Questo il racconto del fatto di genitori di altri alunni che stavano abbandonando il plesso dopo averli accompagnati. All'improvviso si è sentito il rumore di uno sparo e dell'uomo nessuna traccia.

ORE 9,45: Dramma in Campania dove una donna di soli 31 anni è stata uccisa in strada. E' successo a Terzigno. Secondo le prime ricostruzioni la donna, di nome Immacolata, è stata raggiunta da colpi di pistola mentre accompagnava i figli a scuola, nel quartiere di Boccia al Mauro in via dei Pini. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato. I primi sospetti, secondo le prime indagini dei militari dell'Arma, ricadrebbero sul marito della donna. Si tratterebbe, dunque, dell'ennesimo caso di femminicidio. Le indagini, comunque, proseguono.

In aggiornamento