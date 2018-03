In difficoltà sul Sentiero degli Dei: salvato escursionista Sul Monte Faito

Questa mattina gli elicotteristi della Polizia di Stato del IV Reparto Volo insieme al Corpo Nazionale Alpino e Speleologico “CNSAS”, hanno soccorso tra il Monte Faito e il Monte Pertuso, un uomo di 52 anni di Chieti.

Il soccorso è stato necessario in quanto l’escursionista sul sentiero degli Dei in zona Cala di Furore, all’altezza della “mattonella 10b, che collega Agerola con la frazione di Nocelle, non era più in grado di proseguire l’escursione insieme al suo gruppo di amici, per cui gli stessi hanno provveduto ad allertare i soccorsi.

L’uomo è stato trasportato i con l’elicottero della Polizia in ospedale per le cure necessarie.