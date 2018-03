Choc in centro: 16enne si accascia nella minicar e muore Ieri il dramma

Dramma in città per la morte di un 16enne napoletano che ieri, si è accasciato sul volante della minicar che stava guidando.

Il giovane, originario del quartiere Fuorigrotta, era uscito in compagnia di alcuni coetanei.

Doveva raggiungere la zona Chiaia ed è stato proprio all’altezza di piazza dei Martiri che il minore ha perso conoscenza. L’episodio è accaduto poco prima delle 23 il dramma. I suoi amici hanno subito chiamato i soccorsi.



I sanitari del 118 hanno effettuato le prime manovre rianimatorie e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Il ragazzo è stato intubato ed assistito nel reparto di rianimazione ma non ce l'ha fatta. 16enne è deceduto per arresto cardiocircolatorio. effettuati gli esami di rito per accertare il perchè del tragico malore.



Simonetta Ieppariello