Rubano auto con bimba di 18 mesi a bordo: caccia ai banditi Terrore per il furto, madre disperata

Carabinieri sulle tracce dei due banditi che questa mattina, tra Villaricca, Marano e Qualiano, hanno rubato un’autovettura dove, sul sedile posteriore, c'era una bimba di appena 18 mesi.

La madre è stata aggredita nei pressi della rotonda Maradona, poi i ladri abbandonano la macchina. La piccola sta bene, ma sono trascorsi momenti di puro terrore per la signora e i presenti che l'hanno soccorsa.

Dopo la brutale aggressione e solo dopo alcuni metri i malviventi si sono accorti della bimba nel sedile posteriore. Hanno così deciso di accostare e lasciare la macchina e la piccola in auto sul ciglio della strada. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di passanti che hanno notato la bambina sola in macchina.

La dinamica: I due ladri, avvicinatisi all’auto guidata dalla mamma della piccola, hanno inscenato uno dei classici “trucchetti” per costringerla ad accostare.

La donna è stata trascinata fuori dalla Nissan su cui era a bordo e scaraventata a terra. Poi i due sono scappati e si sono incamminati verso la zona del Ponte di Sorriento. Secondo quanto ricostruito dai militari uno dei due si è messo alla guida, mentre l'altro si è messo a bordo dell'auto con la quale erano giunti sul posto. A bordo però c'era la figlia della donna, di circa 18 mesi. Il ladro a bordo dell'auto rubata ha quindi deciso di abbandonare il mezzo sul ciglio della strada e scappare salendo sull'altra vettura.

Tutto in pochi attimi. Dei banditi nessuna traccia, si sono dileguati. Ma i militari dell'Arma di Marano, coadiuvati dai colleghi di Villaricca, stanno indagando e avrebbero già acquisito importanti elementi. Hanno subito visionato filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, anche di eserci commerciali. Indagini serrate per risalire all'identità dei banditi.

Siep