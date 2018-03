Allarme terrorismo, Napoli blindata a Pasqua Pochi bus ma musei aperti nei giorni di festa

di Simonetta Ieppariello

Sarà una Pasqua blindata con 1500 uomini delle forze dell’ordine in strada. E’ allarme sicurezza e anti-terrorismo, come spiegato ieri dal Viminale come per Roma e Milano, il capoluogo campano viene inserito ai primissimi posti dell'elenco di metropoli da presidiare. Ieri mattina il prefetto Carmela Pagano ha presieduto un delicato comitato per l'ordine pubblico illustrando tutti gli obiettivi sensibili da presidiare, soprattutto per le feste e l’arrivo di milioni di turisti proprio in Campania. Stesse misure straordinarie per i ponti del 25 aprile e del primo maggio.

Poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari dell'Esercito e agenti della polizia municipale verranno schierati «H24» - e cioè sia di giorno che di notte - lungo gli itinerari sensibili, quelli individuati come potenziali obiettivi. Ieri l’arresto di Elmahdi Halili, il giovane italo-marocchino a Torino, che aveva allungato e ramificato i suoi rapporti fino alle porte di Napoli. Nella vasta operazione anti-terrorismo portata a termine dalla questura piemontese, è stata infatti perquisita dalla Digos di Napoli anche l'abitazione di un italiano convertitosi all'islam che risiede in un comune della zona Nord-est del capoluogo campano.

Per il napoletano convertito non è scattata nessuna misura restrittiva, ma nel corso della perquisizione i poliziotti della Digos hanno sequestrato cellulare, pc e alcuni fogli dattiloscritti serviranno agli inquirenti per ricostruire i rapporti tra l'uomo della provincia di Napoli e il giovane italo-marocchino.

Pare che i due fossero in contatto tramite social e in maniera frequente. Il 23enne di Torino era riuscito infatti a creare una rete capillare di contatti, ieri perquisizioni analoghe a quella avvenuta a Napoli sono scattate in diverse province italiane: da Milano a Reggio Emilia, da Bergamo a Modena. L'allerta è alta, ancor di più in questi giorni che precedono la Santa Pasqua in cui si ritiene che possibili attentati siano più probabili.

Ma sarà anche la Pasqua senza bus ma con i musei aperti e i baretti aperti senza limiti di notte.

Nel giorno di Pasqua e di Pasquetta i principali musei e siti archeologici della Campania resteranno aperti ai visitatori rispettando il normale piano orario e tariffario che prevede, per la sola giornata di Pasqua, l’ingresso gratuito in occasione di #domenicalmuseo.

"Dagli Scavi di Ercolano al Museo di Capodimonte a Napoli, - prosegue la nota - da Paestum alla Reggia di Caserta. Un lungo fine settimana all'insegna della cultura in cui cittadini e turisti potranno visitare le vaste collezioni dei principali musei italiani, cogliendo anche l'opportunità della visita gratuita nel giorno di Pasqua in occasione di #domenicalmuseo. Su www.beniculturali.it l'elenco completo e tutte le informazioni delle aperture straordinarie di domenica 1 e lunedì 2 aprile".

• REGGIA DI CASERTA

La Reggia di Caserta sarà aperta il 1° aprile, domenica di Pasqua e il 2 aprile, lunedì in albis. E' prevista anche l'apertura straordinaria martedì 3 aprile, giorno di chiusura settimanale. A Pasqua e Pasquetta per ragioni di sicurezza la collezione Terrae Motus non sarà aperta al pubblico. A Pasquetta il Giardino inglese resterà chiuso.

Pasqua coincide quest'anno con la prima domenica del mese, per cui - si ricorda in una nota - saranno adottate le consuete modalità di accesso (Appartamenti storici gratuiti, Parco reale biglietto 5?). Al fine di tutelare l'integrità dei beni e l'incolumità delle persone è previsto un tetto per i biglietti gratuiti, che saranno distribuiti fino a un massimo di 4mila la mattina e 4mila il pomeriggio. In ogni caso l'accesso agli appartamenti sarà regolato dal personale all'ingresso.

A Pasquetta la visita avverrà con le seguenti procedure: - l'ingresso sarà consentito esclusivamente dal cancello di Piazza Carlo III attraverso i tornelli della biglietteria (sono chiusi i varchi di Corso Giannone, Ercole e via Mulini Militari) - sono sospesi gli ingressi per i possessori di biglietto nominativo annuale e tale provvedimento sarà adottato anche giovedì 5 aprile. "Si precisa che il regolamento per la fruizione del Complesso vanvitelliano non consente di introdurre all'interno del monumento cibi, bevande, attrezzature per picnic e svago, palloni e tutto ciò che è incompatibile con la visita a un'area museale. L'accesso ai minori di età inferiore ai 12 anni è consentito solo se accompagnati, mentre per quelli di età superiore ai 12 anni è obbligatoria l'esibizione del documento di riconoscimento".

• SITI ARCHEOLOGICI

Pasqua: aperti siti archeologici e Vesuvio Ingresso libero 1° aprile, prima domenica del mese (ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 28 MAR - Saranno regolarmente aperti domenica 1° aprile, a Pasqua, e lunedì 2 i siti archeologici vesuviani di Pompei, Ercolano, Oplontis, Boscoreale e Stabia fino alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.00). Il 1° aprile, in occasione della prima domenica del mese iniziativa promossa dal Mibact che prevede visite gratis a musei statali, l'ingresso agli Scavi sarà gratuito.

Sempre aperto il sentiero che conduce al Gran Cono del Vesuvio dalle 9 alle 17.

• PIETRARSA

Apertura speciale al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa nei giorni di Pasqua e Pasquetta dalle 9.30 alle 19.30. Qui sarà possibile visitare la collezione museale e la mostra 'Il Sogno di Bayard'.

• VILLE VESUVIANE

Per quanti intendano trascorrere all'aria aperta i giorni di festa, il 1° e 2 aprile sono fruibili i parchi delle ville vesuviane Bruno e Vannucchi a San Giorgio a Cremano (Napoli) fino alle 19.30.