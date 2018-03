Rapina nel traffico. Rolex da 8mila euro il bottino: presi L'intervento dei poliziotti

Nel pomeriggio di domenica 25 marzo gli agenti della Polizia di Stato dhanno fermato due giovani, P. Diego, 27enne napoletano, e C. Enzo, anch’egli napoletano, di 27anni, responsabili del reato rapina a mano armata di un Rolex del valore di circa 8mila euro e del danaro, commessa lo scorso 11 marzo in via De Gasperi, in danno di una persona che era a bordo di un’auto di grossa cilindrata .

Sono stati analizzati i dati contenuti nella denuncia presentata dalla vittima e le immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, da cui era possibile vedere il rapinatore a bordo di uno scooter scuro, con un giubbino nero caratterizzato da una stella gialla sulla manica sinistra ed un casco nero, affiancato da altro giovane, sempre vestito di nero.

Nella mattinata di domenica 25 marzo, i poliziotti, hanno predisposto un servizio congiunto di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati, in particolare dei reati predatori, nelle aree di via Marina e nelle zone di Chia e Posillipo.

Le due moto in uso ai due fermati sono state segnalate, attraverso i sistemi informatici presenti in città , ognuno a bordo di uno scooter e diretti verso il centro.

Pertanto è iniziato un pedinamento alternato tra i vari equipaggi che è culminato nella decisione di intervenire quando, in via Posillipo, uno dei due giovani, al passaggio di una vettura di grossa cilindrata ha sollevato lo scalda collo che indossava coprendosi il viso.

In quel medesimo istante i poliziotti hanno intimato l’alt ai due motocicli, che si sono dati immediatamente a precipitosa fuga, prendendo due diverse direzioni.

Uno dei due, che aveva preso la strada verso il lungomare, imboccando contromano viale Gramsci, sempre seguito dai poliziotti , in viale Dhorn è andato a collidere con una autovettura di passaggio ed è stato fermato.

Il secondo giovane che aveva preso la strada verso Corso Vittorio Emanuele, è stato bloccato dalla Polizia, e condotto, unitamente al Pinto, negli uffici della Squadra Mobile.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria i due fermati sono stati associati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare eventuali ulteriori responsabilità dei due fermati.

Siep