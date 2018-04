Pasqua da record in Campania: boom di turisti Feste blindate con misure anti-terrorismo

di Simonetta Ieppariello

Pasqua e Pasquetta è boom di turisti a Napoli e in Campania con i musei aperti e le misure di sicurezza anti-terrorismo rafforzate. Il tutto con le ultime ore di maltempo, che hanno visto saltati i collegamenti con Capri nel Golfo e trasporti in tilt per lo stop a metro e funicolare.

L’Anm fa da sola e schiera 100 pullman distribuiti su 45 linee. Pasqua nei luoghi dell’arte gratis per la prima domenica del mese, come voluto dal ministero. Domani, invece, ogni museo utilizzerà i prezzi dei ticket in base ai listini classici. La solita «domenica al museo» si trasforma, dunque, in «Pasqua al museo». Dom,ani dunque porta aperte a Palazzo Reale, Castel Sant'Elmo, Museo Archeologico Nazionale, Museo di Capodimonte, Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, Maschio Angioino, Castel dell'Ovo, San Domenico Maggiore. Alla Sanità, poi, i turisti potranno visitare il misterioso mondo del Cimitero delle Fontanelle. Solo per citarne alcuni.

Saranno regolarmente aperti i siti archeologici vesuviani di Pompei, Ercolano, Oplontis, Boscoreale . Stessa scelta anche per la Reggia di Caserta, che già oggi ha garantito numeri da record ma domani potrebbe esserci il solito attesissimo exploit. Insomma una Pasqua e Pasquetta in Campania all’insegna di bellezza e cultura premiata da numeri da tutto esaurito in hotel e b&b.

Ma è anche la Pasqua delle misure di sicurezza da record: sono 1500 gli agenti e militari in più a presidiare i cosiddetti luoghi sensibili. Attesi in quattrocentomila fedeli domani, tra «battenti», turisti e pellegrini, per il Lunedì in Albis a Madonna dell’Arco. Un grande pellegrinaggio che è rito secolare, con il Santuario aperto per oltre ventisei ore - dalle tre del mattino fino a quando sarà entrata l’ultima squadra di fujenti - per accogliere la folla che da tutta la Campania e oltre accorre a rendere omaggio alla «Mamma dell’Arco. Le misure di sicurezza nella cittadella mariana sono imponenti. La frazione di Madonna dell’Arco sarà vietata alle auto: ci saranno disposte barriere anti-tir e ci sarà uno spiegamento di unità cinofile per la bonifica delle aree, e oltre un centinaio tra uomini dell’Arma poliziotti, soldati, vigili del fuoco saranno dispiegati su tutta via Arco.