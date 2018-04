Dramma nella notte: 23enne travolto e ucciso da 2 auto Tragedia in Campania

Travolto al buio, nella notte da due auto. Ancora una giovane vita spezzata sull'asfalto. E' morto così ad Acerra un giovane extracomunitario che poco prima delle 23 avrebbe tentato di attraversare la provinciale che da Acerra conduce a Maddaloni. Il giovane sarebbe stato colpito in pieno da una prima auto e poi da una seconda sopraggiunta dopo. Il corpo straziato è stato recuperato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare per salvargli la vita.

A condurre le indagini sono gli agenti della Polstrada di Nola e quelli del commissariato di polstato di Acerra. Dai primi rilievi sembra che il ragazzo sia sbucato improvvisamente sulla carreggiata e che le due auto non siano state in grado di evitare l’impatto a causa dell’oscurità della strada.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire a polizia e soccorritori di completare le indagini e l’intervento di rimozione del corpo.

