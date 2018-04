Allarme bomba a Napoli: panico alla stazione Montesanto Trolley sospetto

Allarme bomba nella stazione di via Morghen della funicolare “Montesanto” di Napoli a causa della presenza di un trolley incustodito. L’azienda napoletana mobilita’ ha sospeso le corse. Sul posto e’ intervenuta la Polizia di Stato che ha chiesto l’intervento degli artificieri. Si tratta del quarto in sole due settimane a conferma di come la psicosi terrorismo cresca in città.