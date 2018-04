Accoltellano 17ennne: sgominata la baby gang La Squadra Mobile ha identificato anche il quarto aggressore

di Siep

Anche il quarto aggressore è stato identificato. E il cerchio si chiude. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile - emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura dei Minorenni di Napoli - nei confronti di un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio del 17enne Arturo, accoltellato da un gruppo di giovani in via Foria a Napoli, il 18 dicembre 2017.



Dopo le esecuzioni, rispettivamente il 24 dicembre e il 6 marzo, di analoghi provvedimenti restrittivi nei confronti di un 15enne e di un 17enne per il citato tentato omicidio, la Squadra Mobile ha identificato anche il quarto aggressore: si tratta di un infraquattordicenne, un ragazzino non imputabile che quella sera in via Foria componeva il quartetto di aggressori. Il ragazzino ora verrà affidato ai servizi sociali ma non sarà processabile.

Le indagini sono state avviate il 18 dicembre dalla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, in seguito alla violenta aggressione subita da un ragazzo di 17 anni, Arturo, colpito con numerose coltellate, anche alla gola e al torace, probabilmente allo scopo di rapinargli il cellulare, da un gruppo di giovani che lo avevano bloccato quel pomeriggio in via Foria. La giovane vittima, che era stata ricoverata in gravi condizioni, ha dichiarato agli investigatori che 4 ragazzi molto giovani, presumibilmente minorenni, dopo avergli chiesto l’ora ed averlo invitato a seguirli, a fronte del suo rifiuto, lo avevano aggredito; in particolare, due di loro lo avevano colpito con coltelli, mentre gli altri due svolgevano la funzione di palo. La violenta azione, che durava alcuni secondi, era terminata con la fuga degli aggressori.