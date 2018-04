Spari sul Lungomare: panico e folla in fuga Stasera lo sconcertante episodio

di Siep

Panico sul Lungomare di Napoli poco prima delle 21. In strada centinaia di persone nella zona della movida del fine settimana a Napoli. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Complicata la ricostruzione della dinamica. Non è stato chiaro se quanto accaduto sia avvenuto nel corso di una tentata rapina. Sul posto sono arrivate subito le forze dell'ordine e fortunatamente non ci sono stati feriti. I colpi di arma da fuoco, pare che siano scattati dopo il tentato furto di un motorino, sventato dal proprietario. Ma si tratta di ipotesi iniziali nella fase di ricostruzione della dinamica che è ancora da accertare: non è ancora chiaro se a esplodere i colpi di pistola siano stati i malviventi o lo stesso proprietario del veicolo.

Dai primi accertamenti, fanno sapere i carabinieri, è emerso che dopo il furto di uno scooter sarebbe giunta un'automobile con a bordo quattro persone che avrebbero sparato una sequenza di colpi di pistola. Un'autovettura è stata danneggiata dai colpi d'arma da fuoco; un foro è stato rilevato su un muro di un edificio.

Si è scatenato il panico sul Lungomare: udite le detonazioni, le persone che affollavano via Caracciolo e via Partenope si sono date alla fuga.