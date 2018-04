Bussano alla porta di notte,apre,gli sparano.35enne gambizzato Stanotte a Scampia

di Simonetta Ieppariello

Agguato in piena notte a Scampia dove un uomo è stato raggiunto in casa da ignoti, che gli hanno sparato. I due malviventi, secondo quanto dichiarato dalla vittima, avrebbero bussato alla porta, e una volta che il 35enne ha aperto i due gli hanno subito sparato centrandolo alle gambe.

L'uomo con piccoli precedenti penali, è dunque stato portato in ospedale

L'uomo ha chiesto aiuto alla madre che l'ha soccorso e accompagnato nell'ospedale Cardarelli dov'è ora ricoverato in Chirurgia d'urgenza. Viveva abusivamente in un deposito comunale trasformato in abitazione che si trova al civico 66 di corso Marinella.

Ai poliziotti ha raccontato di avere sentito bussare alla porta da persone che gli hanno detto di volergli parlare. Lui ha aperto l'uscio e una delle persone ha sparato quattro volte. Il 35enne ha piccoli precedenti penali, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Incensurati invece i genitori.