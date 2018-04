Maxi sequestro: tonnellate di hashish vicino il cimitero Il sequestro

?I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno proceduto al più ingente sequestro di hashish effettuato in un’area metropolitana: otto tonnellate, custodite per la successiva rivendita all’interno di un capannone in via Santa Maria del Pianto, nei pressi del cimitero, e destinati a rifornire le organizzazioni criminali che gestiscono le principali piazze di spaccio di Napoli e provincia. In una conferenza che si terrà in mattinata verranno forniti ulteriori dettagli sull'operazione.