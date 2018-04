Partorisce in ambulanza: miracolo della vita all'alba Madre e figlio stanno bene. Il piccolo pesa tre chili e mezzo

Una giovane extracomunitaria di origine somala ha dato alla luce il figlioletto in ambulanza. La donna, soccorsa alle 6.45 di questa mattina, è stata assistita dall'équipe del 118, intervenuta con l'ambulanza della postazione "Ascalesi".

Una volta caricata la giovane sul mezzo, le si sono rotte le acque. I sanitari l'hanno assistita durante il parto. Madre e figlio stanno bene,



Il piccolo di 3,500 Kg è nato mentre l' ambulanza era in corsa verso il nosocomio ed è ora ricoverato al Loreto Mare insieme alla sua mamma.



"E' nato nell'Ambulanza della postazione 118 Ascalesi. Gioia gioia gioia per l’equipaggio e per la mamma", è il messaggio pubblicato da Nessuno tocchi Ippocrate, dove viene raccontato lo splendido intervento del personale sanitario che ha aiutato la giovane madre nel parto.

Siep