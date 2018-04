Tragedia alla Federico II, studentessa si suicida in Falcoltà La 26enne si è lanciata da un terrazzo

di Simonetta Ieppariello

Tragedia nella sede di Monte Sant'Angelo dell'Università Federico II di Napoli, dove una studentessa di 26 anni Giada D. F. si è tolta la vita. La ragazza iscritta alla facoltà di Scienze Naturali si è tolta la vita lanciandosi dal tetto dell'edificio. L’episodio è avvenuto ne primo pomeriggio nella sede universitaria che si trova nel quartiere Fuorigrotta. Momenti concitati durante i soccorsi con tanti studenti e docenti che hanno subito chiamato i sanitari, sperando che la giovane potesse salvarsi. Il rettore Gaetano Manfredi si è subito recato sul luogo della tragedia, proclamando la giornata di lutto.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane, intorno all’ora di pranzo, si è allontanata dalle aule mentre i corridoi erano affollati dalle famiglie riunite per le sedute di laurea, ed è salita in cima all’edificio, compiendo l’estremo gesto.

La ragazza, nata a Roma ma residente a Isernia, purtroppo è morta sul colpo rendendo inutili i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia. Non si conoscono i motivi che hanno portato la 26enne a un gesto così estremo. Dolore e sgomento nel campus universitario di Monte Sant’Angelo frequentato ogni giorno da migliaia di studenti e addetti ai lavori.

La ragazza, infatti, è salita all'ultimo piano del palazzo nel reparto di geologia, mentre era in corso una seduta di laurea, avrebbe aperto la porta che porta sul tetto, scavalcato il muretto e si è lanciata nel vuoto.

“Il rettore della Federico II accolga la richiesta che è arrivata dai rappresentanti de La Confederazione e da tutte le altre associazioni studentesche di rinviare le elezioni, previste martedì e mercoledì, in segno di rispetto per la morte della studentessa che s’è suicidata nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo”.

Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università, per il quale “sarebbe impossibile per gli studenti garantire il regolare svolgimento delle elezioni visto lo choc di queste ore per la morte di una loro collega e, per lo stesso motivo, ci sembrerebbe giusto anche una sospensione delle lezioni”..

L’Ateneo, intanto, ha sospeso le attività e proclamato una giornata di lutto. Per domani, dunque, saltano una serie di appuntamenti come quello con i calciatori del Napoli e le elezioni per le rappresentanze studentesche universitarie.