Dramma sulla Panoramica: Mario si schianta e muore a 38 anni L'uomo lascia un figlio piccolo

Si chiamava Mario Cirillo e aveva 38 anni la vittima dell’incidente stradale sulla strada Panoramica del Vesuvio all’altezza del ristorante Antico Cellaio al confine tra i comuni di Boscotrecase e Torre del Greco. L’uomo era in sella a uno scooter ed è andato a scontrarsi contro una Fiat Punto che usciva da una stradina. E' stata aperta una indagine dalla Procura di Torre Annunziata. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma. Si dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il conducente dell’auto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Ma quando sul posto è arrivata l’ambulanza i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Cirillo, sposato con un figlio piccolo viveva in via Poggiomarino nella zona periferica di Scafati.