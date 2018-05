Schianto A16: Teresa muore sul colpo."Vivrai nei nostri cuori" Il dramma della 29enne morta nell'incidente lungo l'autostrada

di Siep

È lutto a Torre del Greco per la morte di Teresa Trematerra, la ragazza di 29 anni rimasta uccisa la scorsa notte in un tragico incidente avvenuto lungo l'autostrada A16. Ha perso il controllo della sua Ford Fiesta andando a sbattare violentemente contro il guardrail nei pressi dello svincolo autostrada di Tufino. Un colpo di sonno potrebbe averle fatto perdere il controllo della vettura.

La polizia, giunta sul luogo dell'incidente, si sta occupando delle indagini per capire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. La ragazza era molto nota, amata e apprezzata per le sue doti, e viene descritta come dinamica e solare.

L'impatto è stato violento al punto da rendere vano qualsiasi tentativo di rianimarla da parte dei medici del 118, accorsi sul posto per soccorrerla.



Teresa è morta sul colpo e intanto gli agenti della polizia stradale di Avellino Ovest, allertati dagli altri automobilisti in transito sul luogo dello schianto, stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Le ipotesi al vaglio, per ora, sono quella di un possibile guasto meccanico alla sua vettura o un colpo di sonno, ma saranno i rilievi della polizia a far chiarezza sull'accaduto. La vicenda di Teresa diventa ancor più drammatica se si considera che pochi anni fa a perdere la vita era stato suo fratello Domenico, deceduto a causa di un incidente ferroviario. Un destino segnato per una famiglia che ora piange la scomparsa di una ragazza di soli 29 anni.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore che hai lasciato dentro ognuno di noi. Eri un vulcano, una guerriera. Avevi sempre una parola di conforto. Eri capace di strappare un sorriso anche in momenti più brutti. Ciao piccola grande donna, vivrai sempre nei nostri cuori..”. Penso di aver avuto 4 anni la prima volta che ti ho incontrata. C’è una cosa che ho sempre visto in te in tutti questi anni, anche se non ci frequentavamo. Il tuo sorriso. Non ci credo”. Questi alcuni commoventi commenti per la tragica morte di Teresa.