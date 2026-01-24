Domani Juve-Napoli, le probabili scelte di Conte e Spalletti Corsa contro il tempo per convocare Giovane

L’inter a +9, Napoli atteso domani dalla Juve. La sensazione è che sia il turno decisivo per capire se cullare ancora il sogno scudetto dalle parti di Castelvolturno. Conte arriva al match con la vecchia Signora, neanche a dirlo, in totale emergenza.

La Juve di Spalletti, altro ex di turno, è dietro di quattro punti e sarà importante non permettergli di accorciare, ma allo stesso tempo dopo il 6-2 dell'Inter solo una vittoria consentirebbe agli azzurri di restare aggrappati con le unghie.

Le probabili scelte dei due allenatori. Sponda napoli In porta Milinkovic-Savic, difesa a tre con beukema buongiorno juan jesus a centrocampo sugli esterni di lorenzo e spinazzola al centro Lobotka-McTominay. In attacco ci saranno Vergara ed Elmas in supporto di Hojlund. Lukaku in panchina, Giovane in mattinata ha svolto le visite mediche in una clinica di Milano l’intenzione è convocarlo e portarlo in panchina allo Stadium.

Spalletti va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Benfica in Champions con un possibile cambio. Nel 4-2-3-1 in porta Di Gregorio, in difesa Bremer-Kelly con Kalulu terzino destro e Cambiaso a sinistra. In mediana agirà il duo Locatelli-Thuram, più avanti sulla trequarti McKennie, larghi Yildiz e poi Conceiçao al posto di Miretti; c'è David a fare da prima punta.

Capitolo mercato dopo giovane è caccia a un esterno per sostituire Noa Lang. Il nome più caldo è Nicolo Cambiaghi ma il Bologna spara alto l’alternativa più alla portata è Daniel Maldini. Sancho resta una suggestione difficile Lauriente.