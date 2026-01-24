Comunali a Mugnano, il Pd frena sulla candidatura di Schiattarella Annunziata: "Ogni decisione nel rispetto degli equilibri di partito"

Sulla presunta candidatura alle prossime amministrative a Mugnano di NAPOLI di Pierluigi Schiattarella, attuale presidente del consiglio comunale, la segreteria del Partito democratico di NAPOLI in una nota sottolinea che "non ha autorizzato alcuna uscita pubblica o iniziativa politica in tal senso" e che "non vi è stata alcuna consultazione interna, nessun confronto preventivo con il livello metropolitano, né tantomeno è stato convocato un tavolo con le forze della coalizione che compongono il nostro campo politico".

La nota a firma del segretario metropolitano dem Giuseppe Annunziata arriva dopo le notizie circolate sulla presunta candidatura di Schiattarella. Il Partito democratico, si legge ancora, non può permettersi fughe in avanti che rischiano di compromettere i rapporti costruiti nel tempo con le forze politiche con le quali sta dialogando. "Ogni decisione relativa alle candidature - è la conclusione - deve nascere dentro un percorso condiviso e rispettoso degli equilibri interni ed esterni al partito".