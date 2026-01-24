Prevenzione veterinaria: Napoli si trasforma in un grande villaggio della salute Il programma: scienza al Maschio Angioino e festa in Piazza

Una domenica dedicata alla scoperta del legame indissolubile tra uomo, animale e ambiente. Domenica 25 gennaio, Napoli ospita la prima edizione della Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Un evento senza precedenti che vedrà il cuore della città trasformarsi in un laboratorio a cielo aperto per promuovere l'approccio One Health, il modello sanitario che integra la salute degli esseri viventi con quella del pianeta.La giornata si svilupperà su due binari paralleli. La mattina, dalle 9:30 alle 13:30, la Sala dei Baroni del Maschio Angioino ospiterà il convegno scientifico "La forza della diversità per una salute unica", un momento di confronto tra esperti per sottolineare come il medico veterinario sia, a tutti gli effetti, un pilastro della sanità pubblica.

Contemporaneamente, Piazza del Plebiscito diventerà un enorme "Villaggio della Prevenzione" di 2.500 metri quadri. Allestito dalla Protezione Civile, lo spazio ospiterà 16 gazebo, una clinica mobile e aree dedicate alle dimostrazioni pratiche. I cittadini potranno incontrare i professionisti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e del Dipartimento di Veterinaria della Federico II per ricevere consigli gratuiti sul benessere animale.

Dalla fattoria didattica ai droni: attività per i più piccoli

Il cuore dell'evento sarà l'area dedicata ai bambini e alle famiglie. Tra le attrazioni principali:

Fattoria didattica zooantropologica: un percorso immersivo per scoprire il mondo rurale, dalle api alla produzione delle uova.

Laboratori scientifici: i piccoli scienziati potranno cimentarsi con osservazioni al microscopio e assistere al teatrino scientifico.

Dimostrazioni: spazio alla falconeria e al "Gioco dell'oca alimentare" per imparare le basi di una corretta nutrizione.

Protezione Civile e focus sui Campi Flegrei

La prevenzione in piazza non riguarderà solo gli animali. L'assessora regionale Fiorella Zabatta, promotrice dell'iniziativa, ha annunciato un'integrazione importante: "Abbiamo voluto inserire InfoPoint della Protezione Civile dedicati ai rischi naturali del nostro territorio. Sarà possibile approfondire il tema del bradisismo e del rischio vulcanico nella caldera dei Campi Flegrei".

Si tratta di una strategia di prevenzione a 360 gradi che mira a rendere i cittadini più consapevoli dei rischi ambientali e sanitari, trasformando l'informazione scientifica in un'esperienza accessibile e gratuita per tutti.

Chissà che questa prima edizione napoletana non diventi il modello nazionale per una nuova cultura della salute, dove il benessere del nostro animale domestico è visto finalmente come lo specchio della salute dell'intera comunità.