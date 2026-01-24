M5S, Vignati: "La Regione non lascerà sola Casoria" La consigliera regionale: "Dobbiamo rafforzare il lavoro sulla prevenzione"

"In queste ore difficili per Casoria sento il dovere di dirlo con chiarezza: la Regione Campania non lascerà sola la nostra comunità. Il presidente Roberto Fico sta seguendo questa vicenda con attenzione costante, dimostrando concretamente cosa significhi essere alla guida di un’istituzione vicina alle persone". Dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Vignati.

"La ferita che attraversa Casoria in queste ore è profonda. Riconosco fino in fondo la paura e la rabbia di tante famiglie che hanno perso la casa in cui avevano investito anni di sacrifici.

È un sentimento che interpella le istituzioni e impone risposte rapide. Ringrazio le assessore regionali Claudia Pecoraro, per la tempestiva attivazione delle misure legate all’emergenza abitativa, e Fiorella Zabatta, per il lavoro svolto insieme alle strutture locali. Con loro e con il centro operativo comunale sono in costante contatto e aggiornamento”.

"Le immagini di via Cavour - continua Vignati - hanno colpito tutti, ma per chi, come me, è nata e cresciuta a Casoria, la sofferenza è ancora più grande.

Quanto accaduto ci richiama a un senso di responsabilità condivisa: dobbiamo rafforzare il lavoro sulla prevenzione, sui controlli di sicurezza degli immobili e sulla manutenzione delle infrastrutture urbane. È un impegno che riguarda tutti i livelli istituzionali e che deve tradursi in azioni concrete, perché nessuna famiglia debba più vivere il dolore che oggi provano tanti cittadini di Casoria".