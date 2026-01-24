Turismo e borghi, Manfredi (Anci): "Strategia integrata contro lo spopolamento" Il sindaco di Napoli interviene al terzo Forum Turismo di Milano

Il turismo non è solo un’industria del tempo libero, ma una leva economica vitale per salvare i piccoli Comuni italiani dall’oblio. È questo il messaggio centrale lanciato da Gaetano Manfredi, Presidente dell’Anci e Sindaco di Napoli, durante il suo intervento in videocollegamento al Forum Internazionale del Turismo di Milano. Secondo Manfredi, per contrastare la fuga dei giovani e il declino demografico delle aree interne, è necessario passare da una gestione frammentata a una visione integrata che metta al centro servizi, accessibilità e identità territoriale.

La sfida dell'accessibilità e dell' "Undertourism"

Il Presidente dell'Anci ha sottolineato come l'undertourism (il turismo verso mete meno note) sia la risposta necessaria all'eccessiva concentrazione urbana. Tuttavia, la bellezza dei borghi non basta se mancano le infrastrutture. "Il turismo significa portare attività economiche e creare lavoro, ma servono servizi", ha spiegato Manfredi. "I trasporti restano un tema cruciale: dobbiamo rendere questi luoghi realmente accessibili per consentire alle famiglie di reinsediarsi".

Fare rete per superare i limiti amministrativi

Un punto critico sollevato riguarda la fragilità degli apparati burocratici dei piccoli centri. Molti Comuni hanno strutture ridotte al minimo, con pochi vigili urbani e uffici amministrativi sottodimensionati. La soluzione: Creare reti tra Comuni per condividere funzioni e servizi. L'offerta: Integrare l'enogastronomia con il "turismo delle radici", intercettando i discendenti degli emigrati italiani che desiderano riscoprire le proprie origini. "Un Comune da solo non ce la fa. Deve entrare in una rete che offra un’esperienza variegata, collegando borghi, cultura e giacimenti enogastronomici per creare impresa" ha aggiunto Manfredi.

Identità vs Omologazione: il modello San Gregorio Armeno

Manfredi ha poi affrontato il rischio della "gentrificazione" selvaggia, dove le catene di fast food minacciano di sostituire le botteghe storiche. A tal proposito, ha citato l'esempio di via San Gregorio Armeno a Napoli, la celebre strada dei presepi. Per tutelare l'identità dell'area Unesco, il Sindaco ha imposto vincoli di destinazione d'uso, impedendo che i locali storici venissero acquistati da multinazionali del food and beverage. "Abbiamo vinto una battaglia legale per difendere la nostra anima", ha dichiarato, sottolineando che i sindaci devono avere strumenti normativi più incisivi per gestire lo sviluppo dei luoghi senza snaturarli.

Riforma degli Enti Locali: più poteri ai Sindaci

In conclusione, il Presidente Anci ha lanciato un appello al Governo per una riforma degli enti locali. Manfredi lamenta un depotenziamento dei Comuni, sia in termini di risorse finanziarie che di capacità operativa. "Ridare ai sindaci un potere operativo e incisivo su materie che impattano sulla vita dei cittadini sarebbe un bene per tutto il Paese".