Tragedia in A16. La tragedia di Teresa, guerriera col sorriso La 29enne di Torre morta in A16 aveva già perso un fratello in un incidente ferroviario 15 anni fa

di Siep

Una tragedia senza fine. E Torre piange per la morte di una giovanissima. Si chiamava Teresa Trematerra, e la sua famiglia dopo 15 anni ripiomba nella disperazione assoluta. Anni fa aveva perso suo fratello Mimmo, Teresa, con forza e amore era riuscita ad andare avanti. Poi tre notti fa un destino crudele ha di nuovo colpito la famiglia Trematerra e Teresa, bella e giovane, è volata in cielo dopo un tragico schianto in autostrada, nel cuore della notte. In paese c’è attesa per il rientro della salma e la celebrazione dei funerali.

È successo sull'autostrada A 16 Napoli-Bari, all'altezza dei caselli di Baiano e Tufino. La giovane era a bordo della sua Ford Fiesta quando per cause ancora da stabilire si è schiantata contro la barriera laterale prima di ribaltarsi. Teresa è morta sul colpo, da sola. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Tra le ipotesi la polizia ha preso in esame un possibile colpo di sonno, una distrazione o un guasto dell'auto.

La ragazza lavorava in un negozio di Zara. Sorridente e forte progettava un futuro felice e solido insieme al fidanzato e sperava di aver ritrovato la felicità dopo l'atroce perdita del fratello, anche lui rimasto vittima di un incidente, questa volta ferroviario. La famiglia e gli amici la chiamavano “La Guerriera col Sorriso”. Un dramma nel dramma, dolore che si aggiunge al dolore nel racconto di una famiglia dilaniata da un destino troppo crudele.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di tutta Torre del Greco. E ancora una volta il social diventa il diario virtuale del dolore di tanti. E scorrono i messaggi:

“Terremó che hai combinato?

Vorrei svegliarmi e scoprire che è stato solo un brutto incubo, ma non sarà così.

Hanno scritto che Torre ti piange, verissimo, chi non conosceva Trematerra.

Io sono stata fortunatissima, ti ho conosciuta in un periodo particolare.

Mi hai trasmesso energia, positività e felicità dal primo momento, tu che eri la prima a sapere quanto fosse ingiusta la vita.

Ti porterò per sempre nel mio cuore perché non potrò mai dimenticarti, non potrò mai dimenticare i momenti passati con te, anche le giornate più semplici le rendevi uniche.

Con te non ci si annoiava mai, eri una forza della natura mai stanca anche dopo le dure ore di lavoro sempre pronta a voler uscire, a stare con gli amici.

Trematè ovunque tu sia ti abbraccio. Mi mancherai”: