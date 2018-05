Striscia: Luca Abete schiaffo dal parcheggiatore abusivo Il servizio del tg satirico, la reazione

di Siep

Non c'è pace a Napoli assediata dai parcheggiatori abusivi. A nulla servono multe e denunce eseguite dai referenti delle forze dell'ordine. Gli abusivi non lasciano le zone dove ogni giorno continuano a fare cassa, illecitamente, assediadando cittadini e turisti. Un dramma senza fine per la città contro cui sono tanti i cittadini perbene e politici, amministratori e referenti delle municipalità hanno cercato di trovare rimedio, senza soluzione di sorta. Lo stesso sindaco de Magistris ha più volte denunciato con rabbia quanto accade in città.

Un fenomeno su cui ha deciso di realizzare un servizio l'iniviato di Striscia la Notizia, il celebre tg satirico targato Mediaset che ha rimediato schiaffo e insulti.

Grazie a un complice Abete aveva attratto in un tranello il parcheggiatore, riuscendo a fingere che l'auto fosse stata rubata, nonostante gli fosse stata affidata "chiavi in mano", come si usa spesso. Dopo che l'inviato di Striscia ha deciso di venire allo scoperto, si è trovato circondato da molte persone che lo hanno accerchiato.

Risultato? Insulti, sfottò e uno schiaffo assestato in pieno volto ad Abete dall'abusivo.

"Piena solidarietà a Luca Abete che è stato aggredito e schiaffeggiato in piazza Mercato a Napoli mentre era impegnato a preparare uno dei servizi sulla piaga dei parcheggiatori abusivi che andranno in onda nei prossimi giorni nel corso di Striscia la notizia". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, a corredo del video che mostra l'aggressione all'inviato tv di Striscia La Notizia. Borrelli ha creato, con il consigliere comunale Marco Gaudini e lo speaker Gianni Simioli, la pagina Facebook ‘Io odio i parcheggiatori abusivi’ per raccogliere le denunce di chi è stanco di dover subire soprusi per la sosta. Un fenomeno incontrollato a cui istituzioni e forze dell'ordine non riescono a mettere fine.