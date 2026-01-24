Napoli, droga: tenta di sfuggire al controllo ma viene scoperto e arrestato In manette un 37enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha parcheggiato il motociclo tentando di allontanarsi a piedi, col chiaro intento di eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento per le strade cittadine, terminato in via Bologna, dove i poliziotti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, anche grazie all’ausilio dei poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 3 involucri di cocaina. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.