Rapinatore maldestro: travolge un passante,arrestato a 17 anni I fatti a San Giovanin a Teduccio

di Siep

Rapinatore giovanissimo e maldestro, mentre scappava dopo aver effettuato il colpo ha letteralmente travolto un passante, che ha frenato la sua fuga.

Ecco l’imprevisto: proprio la colluttazione con un passante, che lo ha tenuto impegnato fin quando i poliziotti non gli sono arrivati alle spalle e, perquisendolo, hanno trovato i soldi e il passamontagna. Tutto nascosto negli slip. È successo a San Giovanni a Teduccio, dove un rapinatore minorenne è stato arrestato grazie all’involontario aiuto di un uomo che casualmente si trovava per strada vicino al supermercato che era stato appena depredato. I fatti risalgono alla serata di venerdì.

I poliziotti, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti per una rapina consumata in corso San Giovanni ai danni di un supermercato, fatta da quattro soggetti di cui, due armati di pistola, con i volti coperti, con guanti e una borsa di colore azzurro/blu e che gli stessi si erano fatti consegnare da una commessa tutto l’incasso della giornata.

La dinamica

Nella fuga, però, uno dei giovani rapinatori ha travolto, facendolo cadere, un passante, scaturendo una colluttazione tra i due.

I poliziotti prontamente intervenuti , hanno subito intuito che si potesse trattare di uno dei rapinatori, infatti dal controllo sul minore è stato trovato nascosto nelle mutande un passamontagna e un paio di guanti di colore nero e poco distante la borsa di colore azzurro/blu con all’interno un guanciale di colore nero di una pistola , la somma di 408,99 euro di vario taglio, scontrini del supermercato rapinato e 28 euro di buoni pasto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria del Tribunale dei Minori, il 17enne è stato accompagnato presso il Centro di accoglienza dei minori dei Colli Aminei.

E un altro caso di rapina e colluttazione riguarda il centor di Napoli. La folla ha bloccato un rapinatore al centro storico e tentato di linciarlo. Borrelli e Simioli commentano amari: cittadini esasperati da microcriminalità. Esasperazione porta alla giustizia sommaria. I Carabinieri hannoevitato il linciaggio.

“Sabato notte, come riportato da Napoli.Zon che ha raccolto la testimonianza di alcuni ragazzi presenti, tre delinquenti hanno sottratto il cellulare a una ragazza in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli (vedi foto). La folla dei presenti, tutti ragazzi che frequentano i locali della zona esasperati dallecontinue violenze e rapine, stavolta ha reagito bloccando uno dei rapinatori mentre i due complici sono riusciti a sottrarsi all’ira della gente. Solo l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri ha evitato il linciaggio. Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità nelle strade della movida del centro. Residenti e frequentatori dei locali sono esasperati. L'esasperazione sta spingendo la gente a entrare nell'ottica di farsi giustizia da sé. Chiediamo che si continui con il presidio delle strade della movida da parte delle forze dell’ordine per evitare che questi episodi degenerino in qualcosa di molto più grave”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.